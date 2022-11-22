НХЛ признала целую команду первой звездой игрового дня: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Топ-3 звезд вечера открыл нападающий "Виннипега" Пьер-Люк Дюбуа. В матче против "Каролины", завершившимся победой "Джетс" в овертайме, канадец набрал 3 пункта. Дюбуа открыл счет в поединке, реализовав выход 1 в 0, а затем дважды ассистировал Моррисси.

Второй звездой вечера стал капитан "Бостона" Патрис Бержерон. Ветеран принял участие в голевой атаке с заброшенной шайбой Маршана на финише. Для 37-летнего центрфорварда ассист стал знаковым. Он оформил 1000 очков по системе "гол+пас" в лиге.

Наконец первой звездой признан "Нью-Джерси". Команда из Ньюарка одолела "Эдмонтон" на домашней арене (5:2) и повторила клубный рекорд по победам подряд (13). Теперь "дьяволы" на расстоянии всего четырех побед от установленного "Питтсбургом" в сезоне 1992/93 рекорда НХЛ (17 игр).

Ранее Зал хоккейной славы в Торонто принял в свои ряды бывших звезд Национальной хоккейной лиги Роберто Луонго, Даниэля и Гендрика Сединов, а также Даниэля Альфредссона. Карьеры квартета легенд связаны с канадскими командами – "Ванкувер Кэнакс" и "Оттава Сенаторз".