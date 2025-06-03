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Россияне обстреляли дронами Чернигов: в ГСЧС показали последствия удара

Фото: российские террористы массированно атаковали Чернигов (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерий Савицкий

В результате обстрела российскими захватчиками, в Чернигове вспыхнули пожары, зафиксированы многочисленные разрушения и есть пострадавшие среди местного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что из-за падения обломков беспилотников, произошло несколько пожаров. Пострадали люди, повреждены жилые, производственные здания и автомобили.

"В жилом секторе сгорели дом, хозяйственная постройка, гараж и три авто. Один человек травмирован, повреждены еще четыре автомобиля и около восьми зданий. Пожар ликвидирован", - отметили спасатели.

Кроме того, отметили в ГСЧС, еще один пожар возник возле жилого дома: сгорело авто, обломками травмированы три человека, повреждены пять автомобилей, магазин и остекление многоэтажного дома.

Также зафиксировано возгорание на территории одного из местных предприятий.

Отмечается, что на месте работали психологи ГСЧС. Оказана помощь 20 лицам, среди них - 8 детей.

Ведомство также обнародовало фото и видео с места прилетов БпЛА.

 

Дроновая атака РФ на Чернигов

Прошлой ночью российские дроны атаковали город Чернигов.

Воздушная тревога в Черниговской области была объявлена в 00:20.

После 02:00 в городе раздались мощные взрывы. Сообщалось о падении обломков дронов на улице в частном секторе.

Впоследствии местные власти обнародовали фото последствий атаки по Чернигову. В городе многочисленные повреждения домов, админзданий и автомобилей, возникли пожары.

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Чернигов