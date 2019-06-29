В Японії завершився саміт G20

У японській Осаці завершився другий та останній день саміту країн "Великої двадцятки" (G20). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, у своєму спільному комюніке лідери країн не стали засуджувати політику протекціонізму, замість цього закликавши до необхідності реалізувати "вільне, справедливе, недискримінаційне" торговельне середовище.

"Ми прагнемо вільного, справедливого, недискримінаційного, прозорого, передбачуваного та стабільного торгового та інвестиційного середовища і тримати наші ринки відкритими", - йдеться в спільній заяві.

Також лідери наголосили на тому, що глобальне економічне зростання залишається низьким, оскільки торгові та геополітичні напружені відносини посилилися.

Зазначимо, що в рамках саміту G20 декілька разів піднімалося питання України. Зокрема, під час зустрічі Дональда Трампа та Ангели Меркель обговорювалася підтримка українських економічних реформ. Крім того, під час зустрічі з Володимиром Путіним прем'єр-міністр Британії Тереза Мей вимагала повернути українських полонених моряків.

Нагадаємо, що саміт G20 в японській Осаці розпочався вчора, 28 червня, з зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та японського прем'єра Сіндзо Абе. Лідери США і Японії обговорювали, зокрема, торгівлю і постачання озброєння.