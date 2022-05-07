В Японії впевнені, що жорстка реакція світу на дії Росії щодо України стримує Китай

Японія впевнена, що Китай уважно слідкує за ситуацією в Україні. Адже жорстока реакція світу на дії Росії стримує Китай в азійському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра закордонних справ Японії Нобуо Кісі The Washington Post .

"Китай уважно спостерігає за поточною ситуацією щодо агресії Росії проти України, і він приділяє особливо пильну увагу тому, яку реакцію це викликає у міжнародної спільноти", - зазначив міністр.

Глава МЗС впевнений, що різка реакція світу впливає на дії Пекіна в азійському регіоні.

"Якщо міжнародна спільнота якимось чином ігноруватиме або потуратиме діям Росії в Україні, це може дати невірний сигнал про те, що подібна політика може бути терпимою в інших частинах світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном", - пояснив японський політик.

При цьому міністр у відповідь на запитання, чому Японія не займала таку саму жорстку позицію щодо Росії у 2014 році у зв'язку з окупацією Криму, сказав, що світ "змінився з моменту анексії". Кісі наголосив, що Японія продовжить активну підтримку України.