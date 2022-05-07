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В Японії впевнені, що жорстка реакція світу на дії Росії щодо України стримує Китай

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Токіо, Субота 07 травня 2022 08:53
В Японії впевнені, що жорстка реакція світу на дії Росії щодо України стримує Китай Фото: Японія вважає, що жорстка реакція щодо РФ є важливою для стримування Китаю (pixabay.com)
Автор: Наталія Юрченко

Японія впевнена, що Китай уважно слідкує за ситуацією в Україні. Адже жорстока реакція світу на дії Росії стримує Китай в азійському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра закордонних справ Японії Нобуо Кісі The Washington Post.

"Китай уважно спостерігає за поточною ситуацією щодо агресії Росії проти України, і він приділяє особливо пильну увагу тому, яку реакцію це викликає у міжнародної спільноти", - зазначив міністр.

Глава МЗС впевнений, що різка реакція світу впливає на дії Пекіна в азійському регіоні.

"Якщо міжнародна спільнота якимось чином ігноруватиме або потуратиме діям Росії в Україні, це може дати невірний сигнал про те, що подібна політика може бути терпимою в інших частинах світу, включно з Індо-Тихоокеанським регіоном", - пояснив японський політик.

При цьому міністр у відповідь на запитання, чому Японія не займала таку саму жорстку позицію щодо Росії у 2014 році у зв'язку з окупацією Криму, сказав, що світ "змінився з моменту анексії". Кісі наголосив, що Японія продовжить активну підтримку України.

Нагадаємо, у Тайвані побоюються військового вторгнення Китаю, тому вивчають досвід України у війні з Росією.

Раніше ми повідомляли, що США готові продати Тайваню зброю на 95 млн доларів.

У відповідь Китай заявив, що може вжити військових заходів для запобігання "незалежності" Тайваню і звинуватили США у втручанні у внутрішні справи.

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