США готові продати Тайваню обладнання для систем про Patriot на 95 млн доларів
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Тайваню обладнання та засобів навчання для підтримки системи про Patriot в рамках угоди на суму до 95 мільйонів доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.
Як йдеться в повідомленні американського оборонного відомства Конгресу, пакет включатиме навчання, планування, розгортання, розгортання, експлуатацію, технічне обслуговування і підтримку системи про Patriot і пов'язаного з нею обладнання.
"Цей пропонований продаж служить національним, економічним інтересам та інтересам безпеки США, підтримуючи постійні зусилля одержувача по модернізації своїх збройних сил і підтримці надійного оборонного потенціалу", - вказується в повідомленні.
Також в Пентагоні заявили, що одержувач використовуватиме цей потенціал "як засіб стримування регіональних загроз і для посилення оборони країни".
Як зазначили в канцелярії президента Тайваню, який скаржився на посилення військового тиску з боку Пекіна, це був третій продаж зброї, оголошена з моменту вступу на посаду президента США Джо Байдена, передає Reuters.
"Тайвань буде продовжувати демонструвати свою рішучість захищати себе і продовжувати поглиблювати партнерські відносини зі Сполученими Штатами та іншими країнами-однодумцями", - заявив офіційний представник Ксав'є Чанг.
У Міноборони Тайваню розраховують, що угода "набуде чинності" протягом місяця.
Раніше повідомлялося, що Тайвань вивчає досвід України у війні з РФ, відточуючи стратегію на випадок атаки Китаю.
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