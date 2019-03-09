В Японії при зіткненні катера з китом постраждали понад 80 осіб

П'ять людей отримали серйозні поранення

В Японии катер с подводными крыльями столкнулся в воде с животным, скорее всего - с китом, в результате чего пострадали более 80 человек. Об этом заявили в Береговой охране Японии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Как сообщается, пассажирский катер, который двигался со скоростью 80 км/ч, вышел из порта в городе Ниигата и направился к острову Садо.

На борту находился 121 пассажир и четыре члена экипажа.

Во время движения катер, по предварительным данным, столкнулся с китом или другим животным.

В результате столкновения на корме появилась трещина в 15 см, также были повреждены подводные крылья.

"Пять человек получили серьезные ранения, однако катер смог завершить маршрут", - пишет издание.

Ранее РБК-Украина писало, что российское судно SEAGRAND врезалось в мост Кванан в южнокорейском Пусанею.

Также сообщалось, что что в Греции пассажирский паром с 198 пассажирами на борту протаранил причал в порту острова Ангистри. В результате аварии пострадало пять человек. Паром Achaeos, который обслуживает маршрут Эгина - Пирей, пытался пришвартоваться в порту острова Ангистри в Сароническом заливе, однако вместо этого врезался в причал.