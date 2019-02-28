Російський корабель врізався в міст в Південній Кореї

Капітан судна був п'яний

Російське судно SEAGRAND врізалося в міст Кванан в південнокорейському Пусанею. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформагенцію "Ренхап".

Як повідомляється, капітан судна був п'яний. Судно прибуло в Пусан вранці в середу з вантажем залізних труб. У четвер воно вийшло з порту і повинно було податися у Владивосток, однак відхилилося від курсу і пішло у протилежному напрямку - до підвісного мосту, який є відомою туристичною пам'яткою Пусана і другим за довжиною в Південній Кореї.

Наголошується, що за сорок хвилин до цього Seagrand також зіткнувся з круїзним лайнером, пришвартованным в тому ж порту. Берегова охорона затримала судно і допитала екіпаж.

Нагадаємо, у Дніпрі катер з п'яним капітаном врізався в ресторан.

РБК-Україна писало, що в Греції пасажирський пором з 198 пасажирами на борту протаранив причал у порту острова Ангистри. В результаті аварії постраждало п'ять осіб. Пором Achaeos, який обслуговує маршрут Егіна - Пірей, намагався пришвартуватися в порту острова Ангистри в Саронічній затоці, проте замість цього врізався в причал.