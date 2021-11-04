Японія та Німеччина почали спільні військові навчання в Тихому океані

Командування морських сил самооборони Японії оголосило про початок спільних військових навчань з Німеччиною. Вони пройдуть в акваторії Тихого океану на південь від Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Nikkei.

Відомо, що з боку Німеччини у навчаннях участь візьме військовий фрегат "Баварія". Зазначено, що корабель є першим німецьким військовим судном, яке відвідало Японію за останні 20 років.

За інформацією місцевих ЗМІ, сьогодні судно, яке два дні братиме участь у навчаннях, огляне міністр оборони Японії Нобуо Кісі.

Разом з тим, раніше, 2 серпня військовий німецький корабель "Баварія" вже вирушив у зону Індійського та Тихого океанів із тривалою місією.

Вказано, що корабель направлено для демонстрації та зміцнення військових контактів Німеччини з Японією, Австралією та Південною Кореєю.