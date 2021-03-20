RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Японії в результаті землетрусу постраждали семеро людей

Автор: РБК-Україна

В результаті землетрусу в Японії постраждали сім осіб. Травми носять легкий характер, загрози для життя немає.

Про це повідомляє KATC.

Велика частина потерпілих - літні люди, поранення вони отримали при падінні або вдарившись об впала меблі.

Крім того, в деяких районах зникла електроенергія і була припинена робота швидкісних поїздів.

Нагадаємо, сьогодні у Японії стався замлетрясение магнітудою 7,2 за шкалою Ріхтера. У префектурі Міягі сила землетрусу склала 7 балів. Була оголошена загроза цунамі.

Крім того, влада евакуювала майже 7 тисяч осіб з-за потужного землетрусу. Відзначається, що підземні поштовхи не вплинули на ситуацію на аварійній станції "Фукусіма-1".

Раніше повідомлялося, що в лютому цього року в Японії зафіксували потужний землетрус неподалік від префектури Фукусіма. Це землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року, епіцентр якого був приблизно в тому ж місці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Японіяземлетрус
Читайте також
Землетрус в Японії: зупинено рух поїздів, евакуюють тисячі людей
В Японії стався потужний землетрус. Оголошена загроза цунамі
Прогноз погоди