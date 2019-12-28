Японія перенесла роботи з вилучення ядерного палива на "Фукусімі-1"

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вилучення відпрацьованого ядерного палива реактора №1 буде відкладено на чотири-п'ять років

Уряд Японії переглянув графік робіт на закритій АЕС "Фукусіма-1", відтермінувавши вилучення відпрацьованого ядерного палива. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Згідно з новим графіком, вилучення відпрацьованого ядерного палива реактора №1 буде відкладено на чотири-п'ять років. Таким чином, реалізація нового плану розпочнеться у 2027-му або 2028-му фінансовому році.

На реакторі №2 аналогічні роботи відкладаються на строк від одного до трьох років. Відповідно, почати їх передбачається у 2024-2026 роках.

Зазначається, що відтермінування викликане змінами у виконанні робіт щодо запобігання розповсюдженню радіоактивного пилу.

Нагадаємо, в Японії помер перший постраждалий від опромінення на "Фукусімі".

Японії має намір закрити АЕС "Фукусіма-2". Компанія заявила, що прийме рішення про терміни та інші деталі, перш ніж офіційно оголосить про демонтаж чотирьох реакторів на станції Fukushima Dai-ni або № 2, яка не відновлювала роботу з часу катастрофи 2011 року.

Як відомо, аварія на АЕС "Фукусіма-1" сталася в березні 2011 року, коли внаслідок удару цунамі на станції вийшли з ладу системи енергопостачання й охолодження.

У результаті у трьох енергоблоках розплавилося паливо, яке пропалило захисні корпуси реакторів. Великі території в Японії зазнали радіоактивного забруднення, з району розміщення станції довелося евакуювати десятки тисяч людей.