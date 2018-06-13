Біля берегів Індонезії сталося три землетруси

Про постраждалих, руйнування або цунамі не повідомляється
Біля індонезійського острова Сумарта в Індійському океані відбулися три землетруси. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).
Як повідомляється, перший землетрус магнітудою 5,8 стався в 94 км до південно-заходу від міста Муару Сибурет в провінції Західна Суматра. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.
Другий землетрус магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сиберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км.
В третій раз підземні поштовхи сталися в 67 км до південно-заходу від Муару Сиберут на глибині 10 км.
Разом з тим, за інформацією видання Daily Star, про постраждалих, руйнування або цунамі не повідомлялося.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські рятувальники виявили тіла двох загиблих в результаті землетрусу на шахті Ястемжской вугільної компанії (JSW).