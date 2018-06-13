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Біля берегів Індонезії сталося три землетруси

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 08:24
Ілюстративне фото (nsf.gov)
Ілюстративне фото (nsf.gov)

Про постраждалих, руйнування або цунамі не повідомляється

Біля індонезійського острова Сумарта в Індійському океані відбулися три землетруси. Про це повідомляє Геологічна служба США (USGS).

Як повідомляється, перший землетрус магнітудою 5,8 стався в 94 км до південно-заходу від міста Муару Сибурет в провінції Західна Суматра. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км.

Другий землетрус магнітудою 5,1 було зафіксовано в 70 км на північний захід від Муару Сиберут, його епіцентр залягав на глибині 11,8 км.

В третій раз підземні поштовхи сталися в 67 км до південно-заходу від Муару Сиберут на глибині 10 км.

Разом з тим, за інформацією видання Daily Star, про постраждалих, руйнування або цунамі не повідомлялося.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що польські рятувальники виявили тіла двох загиблих в результаті землетрусу на шахті Ястемжской вугільної компанії (JSW).

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Теги публікації: землетрус, Индонезия, цунами  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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