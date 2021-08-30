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В Японії назвали можливе джерело домішки у вакцині Moderna

Автор: Валерія Поліщук

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії вважає, що домішки, які виявили в партії вакцини від коронавірусу Moderna, могли бути частиною пробок від флаконів. Відомство отримало доповідь від компанії Takeda Pharmaceutical, яка займається постачанням вакцини в країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Згідно з документом, результати перевірки з великою ймовірністю дають зрозуміти, що сторонні речовини можуть бути фрагментами гумових пробок флаконів.

Частинки гуми могли потрапити у вакцину при проколі пробки голкою шприца.

Представники Міністерства охорони здоров'я заявляють, що з якістю вакцини немає жодних проблем і вони не бачать необхідності призупиняти кампанію з вакцинації.

Нагадаємо, в Японії двоє людей померли після щеплень вакциною Moderna, в якій виявили сторонні речовини.

Крім того, домішки у вакцині виявили напередодні в японській префектурі Окінава.

Як повідомили в компанії Moderna, забруднення флаконів твердими частинками сталося під час фасування препаратів на виробничій лінії в Іспанії.

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ЯпоніяВакцина від коронавірусу