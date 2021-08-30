UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Японии назвали возможный источник примеси в вакцине Moderna

Автор: Валерия Полищук

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии считает, что примеси, которые обнаружили в партии вакцины от коронавируса Moderna, могли быть частью пробок от флаконов. Ведомство получило доклад от компании Takeda Pharmaceutical, которая занимается поставкой вакцины в страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Согласно документу, результаты проверки с большой вероятностью дают понять, что посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов.

Частицы резины могли попасть в вакцину при проколе пробки иглой шприца.

Представители Министерства здравоохранения заявляют, что с качеством вакцины нет никаких проблем и они не видят необходимости приостанавливать кампанию по вакцинации.

Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna, в которой выявили посторонние вещества.

Кроме того, примеси в вакцине обнаружили накануне в японской префектуре Окинава.

Как сообщили в компании Moderna, загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЯпонияВакцина от коронавируса