В Японии назвали возможный источник примеси в вакцине Moderna

Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии считает, что примеси, которые обнаружили в партии вакцины от коронавируса Moderna, могли быть частью пробок от флаконов. Ведомство получило доклад от компании Takeda Pharmaceutical, которая занимается поставкой вакцины в страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.
Согласно документу, результаты проверки с большой вероятностью дают понять, что посторонние вещества могут быть фрагментами резиновых пробок флаконов.
Частицы резины могли попасть в вакцину при проколе пробки иглой шприца.
Представители Министерства здравоохранения заявляют, что с качеством вакцины нет никаких проблем и они не видят необходимости приостанавливать кампанию по вакцинации.
Напомним, в Японии два человека умерли после прививок вакциной Moderna, в которой выявили посторонние вещества.
Кроме того, примеси в вакцине обнаружили накануне в японской префектуре Окинава.
Как сообщили в компании Moderna, загрязнение флаконов твердыми частицами произошло во время фасовки препаратов на производственной линии в Испании.