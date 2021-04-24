В Японії активізувався вулкан Сакурадзіма, який розташований на південно-західному японському острові Кюсю. Жителів довколишніх міст Кагосіма і Тарумідзу попередили бути готовими до можливих наслідків активності вулкана.

Про це повідомляє Nikkei Asia .

Сакурадзіма - один з найнебезпечніших вулканів в Японії. Його виверження відбуваються регулярно, що приносить чимало проблем розташованому поруч великому місту Кагосіма. В Японії налічується близько 110 активних вулканів.

Вулкан активізувався в ніч на неділю.

Нагадаємо, в Російській Федерації на Камчатці раніше вивергався вулкан Ключевська Сопка. Виверження вулкана почалося ще 4 березня.

Крім того, повітряний простір на Сицилії було заблоковано через чергове виверження вулкана Етна. Хмара від виверження досягла висоти в дев'ять кілометрів.

Раніше повідомлялося, що на початку березня у Гватемалі почав виверження вулкан Пакая. Попіл був викинутий на висоту до 500 метрів.

Крім того, 2 березня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Вулкан викинув стовп попелу в бік міста Катанія.