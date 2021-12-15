У Римі масштабна пожежа охопила казарму карабінерів
У столиці Італії Римі вдень 15 грудня сталася масштабна пожежа в казармі карабінерів Tor di Quinto. Повідомляється про одного потерпілого, його госпіталізували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma Today.
За даними видання, вогонь спалахнув в одному з флігелів казарми, який використовувався як гостьовий будинок. Полум'я швидко охопило будівлю. На опублікованих в соцмережах кадрах видно, як стовп чорного диму піднімається високо в небо.
На місце пожежі прибули рятувальники та медики. Карабінери покинули казарму. Повідомляється про одного постраждалого солдата. Його госпіталізували з незначними травмами.
Причини пожежі в казармі поки невідомі. Поліція оточила район події. Правоохоронці регулюють рух транспорту та пішоходів.
Huge Fire at Rome Barracks— ClasseG Énervée 331095 (@ClassegM) December 15, 2021
Social media footage shows people jumping from the blazing Carabinieri barracks in Rome.
Firefighters and medical personnel have rushed to the scene. pic.twitter.com/nSMxsydsJK