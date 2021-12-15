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У Римі масштабна пожежа охопила казарму карабінерів

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Рим, Середа 15 грудня 2021 15:47
У Римі масштабна пожежа охопила казарму карабінерів Фото: у Римі загорілася казарма карабінерів (twitter.com/IzzoEdo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У столиці Італії Римі вдень 15 грудня сталася масштабна пожежа в казармі карабінерів Tor di Quinto. Повідомляється про одного потерпілого, його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma Today.

За даними видання, вогонь спалахнув в одному з флігелів казарми, який використовувався як гостьовий будинок. Полум'я швидко охопило будівлю. На опублікованих в соцмережах кадрах видно, як стовп чорного диму піднімається високо в небо.

На місце пожежі прибули рятувальники та медики. Карабінери покинули казарму. Повідомляється про одного постраждалого солдата. Його госпіталізували з незначними травмами.

Причини пожежі в казармі поки невідомі. Поліція оточила район події. Правоохоронці регулюють рух транспорту та пішоходів.

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Італія Рим
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