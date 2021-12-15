У Римі масштабна пожежа охопила казарму карабінерів

У столиці Італії Римі вдень 15 грудня сталася масштабна пожежа в казармі карабінерів Tor di Quinto. Повідомляється про одного потерпілого, його госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Roma Today .

За даними видання, вогонь спалахнув в одному з флігелів казарми, який використовувався як гостьовий будинок. Полум'я швидко охопило будівлю. На опублікованих в соцмережах кадрах видно, як стовп чорного диму піднімається високо в небо.

На місце пожежі прибули рятувальники та медики. Карабінери покинули казарму. Повідомляється про одного постраждалого солдата. Його госпіталізували з незначними травмами.

Причини пожежі в казармі поки невідомі. Поліція оточила район події. Правоохоронці регулюють рух транспорту та пішоходів.