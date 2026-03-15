Погода в Украине

Понедельник еще будет теплым, дальше "посвежеет": чего ждать от погоды в Украине завтра

14:04 15.03.2026 Вс
2 мин
Прогнозируются ли дожди?
aimg Татьяна Степанова
Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 16 марта (Getty Images)

В Украине завтра, 16 марта, еще будет тепло. Уже со вторника немного посвежеет, возможны осадки.

Погода в Украине

"Неделя новая будет более свежей. Температура воздуха постепенно снизится и составит в дневные часы 5-10 градусов тепла. Со среды появятся осадки. Периодические", - сообщила Диденко.

Завтра еще побудет более теплая погода, ожидается днем 9-13 градусов тепла.

В дальнейшем - холоднее, но согласно нормам марта.

По данным Укргидрометцента, завтра ожидается переменная облачность без осадков.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла, на крайнем западе страны 13-18°.

facebook.com/UkrHMC

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра ожидается переменная облачность. Осадки не прогнозируются.

Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 8-13° тепла;
в Киеве ночью около 0°, днем 10-12° тепла.

Прогнозы на март

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опубликовали краткую климатическую характеристику марта в Украине и поделились общим предварительным прогнозом на первый месяц весны.

Также в Укргидрометцентре отмечали: настоящая весна не всегда совпадает с датами в календаре, ведь специалисты различают три ее вида - календарную, метеорологическую и астрономическую.

Ранее мы рассказывали, что в Киев наконец официально пришла метеорологическая весна и объясняли, сколько на самом деле длилась в городе зима.

