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Майже весь понеділок Колеснікова провела в КДБ, - Кравцов

Автор: Андрій Козловський

Білоруський опозиціонер Іван Кравцов заявив, що його колега Марія Колесникова, швидше за все, весь понеділок була в КДБ. Її звідти забрали, коли їхали до кордону України.

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Про це він заявив на брифінгу.

"Нас посадили в мікроавтобуси. Ми заїхали по дорозі в бік кордону України в КДБ. І там ми, судячи з усього, забрали Марію Колеснікову. Щодо цього у мене є підстави вважати, що весь день 7 вересня вона перебувала в КДБ", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колеснікова, Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною, після цього стало відомо про затримання Колеснікової.

Пізніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Колеснікова була затримана за порушення правил перетину кордону.

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