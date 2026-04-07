Более трех десятков прилетов за ночь: чем РФ атаковала Украину и как отработала ПВО

08:35 07.04.2026 Вт
2 мин
Российские войска запустили по Украине ночью более 100 ударных дронов
aimg Константин Широкун
Фото: ПВО Украины сбила большинство вражеских дронов (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину более сотней ударных дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО, но есть и прилеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Борьбу с "Шахедами" усилят: Кабмин принял важное решение для авиации

"В ночь на 7 апреля противник атаковал 110 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений: Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское, Чауда ВОТ АР Крым и ВОТ Донецкой области, около 70 из них - "Шахеды", - сообщили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 8:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 77 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 31 ударного дрона на 14 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

Усиление украинской ПВО

Ранее сообщалось, что Украина получит от Швеции высокотехнологичные системы ПВО Tridon Mk2. Они помогут в борьбе с "Шахедами" и другими воздушными угрозами.

Кроме того, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил о развертывании в стране систем ПВО ближнего радиуса действия RapidRanger.

Также мы писали, что Украина готовит запросы для США и стран Ближнего Востока на передачу систем ПВО THAAD, которые могут стать эффективным методом борьбы с КАБами.

Больше по теме:
ПВОВторжение России в УкраинуДрони