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Больше трети атак на одном направлении. Какая ситуация на фронте в Украине

Украина, Среда 06 ноября 2024 08:32
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Больше трети атак на одном направлении. Какая ситуация на фронте в Украине Фото: какая ситуация на фронте в Украине 6 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За 5 ноября на фронте произошли 140 боестолкновений. Больше всего оккупанты атаковали на Кураховском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На Кураховском направлении Силы обороны отразили 56 атак", - говорится в сообщении.

Активнее всего оккупанты пытались продвинуться в районах Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Екатериновки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки и Елизаветовки.

Кроме того, на Покровском направлении ВСУ остановили 33 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Луч, Лисовка, Новогродовка, Крутый Яр, Селидово и Гродовка.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг восемь раз безуспешно пытался вклиниться в оборону ВСУ недалеко от Волчанска.

На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Загрызового, Синьковки и Кругляковки. В данном направлении враг активно применял авиацию.

На Лиманском направлении враг, при поддержке авиации, атаковал восемь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Твердохлебового, Новомихайловки, Макеевки, Тернов и Катериновки.

На Северском направлении украинские защитники отразили один штурм российских захватчиков вблизи Белогоровки.

При поддержке авиации, оккупанты дважды атаковали в районах Белогоровки на Краматорском направлении.

Активно применяя бомбардировочную авиацию на Торецком направлении, враг совершил две атаки неподалеку от Торецка.

На Времевском направлении противник совершил десять штурмов наших позиций в районе Константинопольского, Раздольного и Трудового.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, однако активно применял штурмовую авиацию в районе населенного пункта Белогорье.

На Ореховском направлении оккупанты однажды без успеха атаковали в сторону Орехова.

На Приднепровском направлении за минувшие сутки ВСУ остановили три попытки российских захватчиков продвинуться вперед, получили жесткий отпор, понеся потери, отошли.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Потери РФ в Украине

За сутки потери России на фронте в Украине составили 1250 военных. Также украинские воины обезвредили 6 танков, 11 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 57 БПЛА оперативно-тактического уровня, 55 автомобилей и единицу специальной техники окупантов.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, две наземные станции управления БПЛА, один пункт управления и один полевой состав боеприпасов захватчиков.

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