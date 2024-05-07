Более тысячи захватчиков и 37 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери росармии в Украине

Напомним, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, в Украине на фронте в течение суток было зафиксировано 97 боевых столкновений. Наиболее горячо было на Авдеевском направлении – наши защитники отбили 31 атаку окупантов.

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