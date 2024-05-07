Понад тисячу загарбників і 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати росармії в Україні

Нагадаємо, згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, в Україні на фронті впродовж доби було зафіксовано 97 бойових зіткнень. Найбільш гаряче було на Авдіївському напрямку - наші захисники відбили 31 атаку окупантів.

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