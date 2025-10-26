Более тысячи ударов за неделю: Зеленский напомнил партнерам, как можно давить на Россию

За последнюю неделю Россия нанесла Украине более тысячи ударов различными видами оружия - от дронов до авиабомб и ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский напомнил, что прямо сейчас в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки.
"Работают все необходимые службы на местах. Этой ночью более 100 дронов выпустила Россия против нас. Повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате атаки. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети", - отметил он.
Президент подчеркнул, что каждый удар России - это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни.
"На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов различными типами оружия - только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины", - добавил глава Украины.
Он пояснил, что под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии.
"Есть весомые результаты давления на Россию - 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться", - отметил президент.
Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров.
"И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир. Спасибо всем, кто помогает", - пояснил он.
Заметим, что в ночь на 26 октября россияне нанесли по столице удары беспилотниками.
Начиная с 02:30 в городе неоднократно были слышны взрывы и работа ПВО. В то же время военные информировали, что группа дронов уже непосредственно над Киевом.
Отбой объявили примерно через час после начала тревоги. Однако за это время вражеские дроны успели наделать беды.
Под ударом этой ночью оказались Деснянский и Оболонский районы столицы.
Более того, по состоянию на 04:22 в столице уже было 26 пострадавших. Причем шестеро из них - это дети.
Подробнее о последствиях вражеского удара, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним и то, что в результате вражеского обстрела 25 октября пострадали три района Киева - Днепровский, Деснянский и Дарницкий.
В частности, были повреждены окна в жилых домах, детский сад. Также была информация об уничтоженном магазине и не только.
Кроме того, один человек погиб и 9 пострадали. В медучреждения госпитализировали троих из них. Подробнее - в материале РБК-Украина.