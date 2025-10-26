Более тысячи ударов за неделю: Зеленский напомнил партнерам, как можно давить на Россию

Зеленский напомнил, что прямо сейчас в Киеве продолжается ликвидация последствий российской атаки.

"Работают все необходимые службы на местах. Этой ночью более 100 дронов выпустила Россия против нас. Повреждены обычные многоэтажки в нескольких районах города. К сожалению, по состоянию на сейчас известно о трех погибших в результате атаки. Искренние соболезнования родным. Десятки людей ранены, и среди них есть дети", - отметил он.

Президент подчеркнул, что каждый удар России - это попытка нанести как можно больше вреда обычной жизни.

"На этой неделе это удары по жилым домам, по нашим людям, по детям, гражданской инфраструктуре. Это и есть самые главные мишени для россиян. Тысячи ударов различными типами оружия - только за одну неделю почти 1200 ударных дронов, более 1360 управляемых авиационных бомб и более 50 ракет различных типов применила Россия против Украины", - добавил глава Украины.

Он пояснил, что под всеми этими ударами Украина продолжала активно защищаться: на поле боя, в небе, в дипломатии.

"Есть весомые результаты давления на Россию - 19-й санкционный пакет Евросоюза и новые санкции Соединенных Штатов против российской нефти. Мы благодарны партнерам за эти шаги, но важно не останавливаться", - отметил президент.

Зеленский отметил, что Украина рассчитывает на синхронизацию этих санкций в юрисдикциях "семерки" и других партнеров.

"И, безусловно, нужны дополнительные тарифные и санкционные ограничения против России и всех, кто помогает ей держаться на плаву. Давление обязательно сработает на мир. Спасибо всем, кто помогает", - пояснил он.