Более ста артсистем и ББП, и еще 820 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 820 российских оккупантов, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили около 447 510 солдат. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 17 танков и по 54 артсистем и ББМ врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю постройку Генерального штаба ВСУ 7 апреля.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составили:
Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 6 апреля сообщали, что в течение последних суток на линии фронта было зафиксировано 50 боевых столкновений.
Также отмечалось, что наибольшее количество вражеских атак было зафиксировано на Новопавловском направлении, где оккупанты 16 раз попытались прорвать оборону украинских защитников.
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