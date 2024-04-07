Более ста артсистем и ББП, и еще 820 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 447510 (+820) человек ликвидировано;

танков - 7074 (+17) ед.;

боевых бронированных машин - 13551 (+54) ед.;

артиллерийских систем - 11316 (+54) ед.;

РСЗО - 1036 (+4) ед.;

средства ПВО - 749 ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8956 (+61) ед.;

крылатые ракеты - 2064 (+4) ед.;

корабли/катера - 26 ед;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79) ед;

специальная техника - 1864 (+10) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 6 апреля сообщали, что в течение последних суток на линии фронта было зафиксировано 50 боевых столкновений.

Также отмечалось, что наибольшее количество вражеских атак было зафиксировано на Новопавловском направлении, где оккупанты 16 раз попытались прорвать оборону украинских защитников.