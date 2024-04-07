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Более ста артсистем и ББП, и еще 820 оккупантов: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: в Генштабе ВСУ обновили данные о потерях российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники за сутки ликвидировали еще 820 российских оккупантов, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала полномасштабного вторжения составили около 447 510 солдат. Кроме того, бойцы ВСУ уничтожили еще 17 танков и по 54 артсистем и ББМ врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на утреннюю постройку Генерального штаба ВСУ 7 апреля.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 447510 (+820) человек ликвидировано;
  • танков - 7074 (+17) ед.;
  • боевых бронированных машин - 13551 (+54) ед.;
  • артиллерийских систем - 11316 (+54) ед.;
  • РСЗО - 1036 (+4) ед.;
  • средства ПВО - 749 ед.;
  • самолетов - 347 ед.;
  • вертолетов - 325 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8956 (+61) ед.;
  • крылатые ракеты - 2064 (+4) ед.;
  • корабли/катера - 26 ед;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 15071 (+79) ед;
  • специальная техника - 1864 (+10) ед.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 6 апреля сообщали, что в течение последних суток на линии фронта было зафиксировано 50 боевых столкновений.

Также отмечалось, что наибольшее количество вражеских атак было зафиксировано на Новопавловском направлении, где оккупанты 16 раз попытались прорвать оборону украинских защитников.

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