Понад 50 артсистем та 820 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 447510 (+820) осіб ліквідовано;

танків - 7074 (+17) од.;

бойових броньованих машин - 13551 (+54) од.;

артилерійських систем - 11316 (+54) од.;

РСЗВ - 1036 (+4) од.;

засоби ППО - 749 од.;

літаків - 347 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8956 (+61) од.;

крилаті ракети - 2064 (+4) од.;

кораблі/катери - 26 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 15071 (+79) од.;

спеціальна техніка - 1864 (+10) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня повідомляли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 57 бойових зіткнень.

Захисники зазначили, що найбільша кількість ворожих атак була зафіксована на Новопавлівському напрямку, де окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону бійців ЗСУ.