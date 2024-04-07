Понад 50 артсистем та 820 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Українські захисники за добу ліквідували ще 820 російських окупантів, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку повномасштабного вторгнення склали близько 447 510 солдатів. Крім того, бійці ЗСУ знищили ще 17 танків та по 54 артсистем і ББМ ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ 7 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 07.04.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 7 квітня повідомляли, що в Україні на фронті впродовж доби відбулося 57 бойових зіткнень.
Захисники зазначили, що найбільша кількість ворожих атак була зафіксована на Новопавлівському напрямку, де окупанти 21 раз намагалися прорвати оборону бійців ЗСУ.
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