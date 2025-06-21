Более сотни обстрелов и десятки атак: Генштаб обновил данные по ситуации на фронте

С начала суток на фронте произошло более 70 боевых столкновений. Наиболее напряженная ситуация - на Покровском направлении, где зафиксировано почти треть всех атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

С начала суток и по состоянию на 16:00 на фронте произошло 77 боевых столкновений. Украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.

В течение суток противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Покровка, Новодмитровка, Порозок, Ездецкое, Рожковичи, Дмитровка, Миропольское, Поповка, Прогресс, Чуйковка, Высокое, Малушино, Луговка, Бачевск, Толстодубово, Уланово, Марьино Сумской области; Тимофеевка Харьковской области; Лесковщина Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили три атаки захватчиков. Враг нанес три авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиационных бомб, и совершил 152 артиллерийских обстрела, в том числе пять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили две атаки агрессора в районах Каменки и в сторону Красного Первого. Противник нанес авиационные удары по району населенного пункта Комиссарово.

На Купянском направлении наши воины отбили одну атаку врага в районе Голубовки, еще одно боестолкновение вблизи Загрызово продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении произошло 11 боестолкновений вблизи населенных пунктов Грековка, Редкодуб, Зеленая Долина, Торское, в направлении Чернещины, Ольговки, Нового Мира, Карповки. Четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

На Северском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в районе Григорьевки, до сих пор не утихает одно боестолкновение.

На Краматорском направлении противник шесть раз атаковал в районе Белой Горы и в сторону Предтечино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Торецком направлении захватчики семь раз атаковали в районах Дилиевки, Щербиновки и в сторону Яблоновки. Три боестолкновения продолжаются.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Двадцать девять раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности вблизи населенных пунктов Мирное, Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Шевченко, Удачное, Ореховое, Котляровка, в направлении населенных пунктов Шахово, Новопавловка, Алексеевка. Пять боев продолжаются до сих пор. Враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Разино, Новоэкономичное, Сухой Яр.

На Новопавловском направлении агрессор четыре раза пытался идти вперед в районах населенных пунктов Мирное, Шевченко, Свободное Поле. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться к позициям украинских подразделений в районах Новоандреевки и Каменского, кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Лобково и Степногорск.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных наступательных действий не проводил, однако нанес авиационный удар по населенному пункту Казацкое Херсонской области.

"Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу", - отметили в Генштабе.