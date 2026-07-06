Более сотни коммунистов задержала полиция Турции накануне саммита НАТО

Протестующие собрались на центральной площади Кызылай, несмотря на официальный запрет на демонстрации. Коммунисты пришли с флагами и громкими лозунгами. Митинг проходил под крики: "Убийца НАТО, убирайся из страны" и "Прохода НАТО нет".

В заявлении партии говорится, что среди задержанных есть не только обычные члены ТКП, но и руководители администрации.

Протесты не ограничились столицей. В Стамбуле сотни людей прошли маршем от площади Таксим до Долмабахче. Также активисты собирались в районе Кадыкой.

Несмотря на большое количество полицейских, в Стамбуле обошлось без драк. Генеральный секретарь ТКП Кэмаль Окуян выступил перед участниками акции.

"Мы собрались сегодня во многих частях Турции, чтобы выразить протест против НАТО. Мы сказали, что не отдадим Анкару сторонникам НАТО, что не позволим Анкаре молчать. Мы выполнили это обещание", - заявил Окуян.

Зачистка перед саммитом

Агентство информирует, что власти Турции существенно усилили давление на активистов за последний месяц. Это происходит на фоне подготовки к приему иностранных делегаций.

Сообщается, что 103 человека арестовали в прошлом месяце во время антитеррористических рейдов, 225 человек в целом были задержаны в ходе этих операций. Еще 39 человек попали в руки полиции в воскресенье в других регионах.

Власти официально объясняют такие шаги по борьбе с терроризмом и обеспечением безопасности во время международного мероприятия. Саммит продлится два дня - во вторник и среду.