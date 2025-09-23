Более сотни боев, больше всего - под Покровском: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, за прошедшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара, применив четыре ракеты, 67 авиационных ударов, сбросив при этом 136 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4888 обстрелов, из них 134 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6222 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

Запорожье и Железнодорожное Запорожской области;

Львов, Николаевка Херсонской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых авиабомб, а также совершил 192 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили 12 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Западного и в сторону Отрадного и Кутьковки.



На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Кондрашовки и Песчаного.



На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодязи, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного.



На Северском направлении наши защитники отбили семь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки и Выемки.



На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе Майского и в сторону Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки.



На Покровском направлении произошло 58 боестолкновений в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Вольное, Мирноград, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.



На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 31 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Филиал, Январское, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое, Мирное, Березовое, Новогригорьевка, Новониколаевка и в сторону Ивановки.



На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе Полтавки.



На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта управления, артиллерийское средство, склад боеприпасов, шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще две другие важные цели российских захватчиков.