Подводная лодка РФ застряла в порту после атаки СБУ (фото)

Атакованная Украиной российская подводная лодка в порту Новороссийска уже больше месяца остается на одном и том же месте и не может выйти в море.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
В частности, на фото от 19 января видно, что субмарина находится там же, где и в день украинского удара. На снимке также зафиксированы следы ремонта причала, поврежденного в результате взрыва морского дрона.
Издание напоминает, что после атаки в декабре 2025 года Министерство обороны РФ заявляло об отсутствии повреждений подводной лодки и обнародовало соответствующее видео. В то же время на обнародованных кадрах не была показана килевая часть субмарины, которая находилась ближе всего к месту детонации.
Новые спутниковые данные ставят под сомнение заявления российской стороны о полной исправности подводной лодки после украинской атаки.
Напомним, в понедельник, 15 декабря, в СБУ заявили, что их силы впервые в истории атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска.
Согласно данным Службы безопасности, субмарина получила критические повреждения и, фактически, выведена из строя. Также там уточнили, что на борту объекта находились четыре пусковые установки крылатых ракет "Калибр".
Впоследствии представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что подготовка к поражению подводной лодки РФ "Варшавянка" была сложной и многоуровневой.