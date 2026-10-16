Более миллиона долларов за раритет: редкий компьютер Apple I продали на аукционе

Исторический лот с подписями учредителей

Проданное устройство было выпущено в 1976 году и обошлось в 666,60 доллара.

Это один из 74 подтвержденных экземпляров Apple I, сохранившихся до наших дней (номер 48 в мировом реестре) и один из немногих, остающихся полностью рабочими.

Представители аукционного дома отмечают, что продажа этого исторического лота стала знаковым событием, поскольку состоялась в 50-летие основания компании Apple.

Оригинальное письмо от Стива Джобса с предложением обменять материнскую плату на более новую модель Apple II (фото: Bonhams)

Лот отличается уникальной комплектацией

Автограф и документы: на плате есть личная подпись Стива Возняка, а в комплект прилагается оригинальное письмо от Стива Джобса с предложением обменять материнскую плату на более новую модель Apple II.

Оригинальные аксессуары: покупатель получил первую инструкцию по эксплуатации, руководство по работе с кассетами, приглашение в клуб владельцев Apple I, а также совместимый монитор, клавиатуру и кастомизированный блок питания.

Материнская плата Apple I (фото: Bonhams)

Торги были напряженными - финальная цена существенно превысила предварительные оценки экспертов на 800 000 долларов из-за упорной борьбы двух финальных претендентов.

К слову, предварительная продажа этого же экземпляра в 2013 году принесла 671 400 долларов.

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История первого владельца

Первая модель Apple существенно отличалась от современных устройств Купертино. Компьютер начался в виде голой платы - покупателям приходилось самостоятельно искать корпус, блок питания, клавиатуру и монитор.

Технические характеристики включали процессор MOS Technology 6502 и всего 8 КБ оперативной памяти. Этого хватало для запуска Apple Integer Basic и нескольких обычных игр.

Оригинальный владелец ПК Фред Гэтфилд в свое время отказался от предложения Джобса по апгрейду и позже продал раритет за 40 000 долларов, потратив эти средства на отдых и досуг.