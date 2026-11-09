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Хакеры из Украины и Белоруссии взломали Росстат и получили данные о потерях РФ в войне

09:38 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Мария Науменко
Хакеры из Украины и Белоруссии взломали Росстат и получили данные о потерях РФ в войне Фото: российские военные (Getty Images)
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В базе Росстата нашли около 393 тысяч свидетельств о смерти, связанных с войной против Украины. Однако реальное количество погибших может быть значительно выше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Такие данные удалось получить после взлома российского статистического агентства "Росстат", осуществившегося украинской хакерской группировкой Silent Crow и белорусской оппозиционной группой Cyber Partisans.

Хакеры получили доступ к массиву из более чем 11 миллионов свидетельств о смерти. Документы содержат информацию о возрасте умерших, месте их проживания и смерти. Впоследствии эти материалы были переданы Bloomberg и нескольким другим медиа.

Согласно документам, в период с 24 февраля 2022 года по конец августа 2026 года почти 392 700 свидетельств о смерти прямо связывали гибель людей с войной. Об этом свидетельствовали специальные коды или текстовые поля, в которых упоминались "военная операция", обстрелы или атаки дронов.

Почему количество погибших может быть больше

В то же время, этот массив данных, вероятно, не отражает полного масштаба российских потерь. Часть военных может оставаться без вести пропавшей, некоторые тела так и не удалось идентифицировать. Кроме того, люди могли скончаться спустя несколько месяцев после ранений, полученных на войне, но эти обстоятельства не обязательно указаны в свидетельствах о смерти.

Другие случаи могли быть внесены в статистику по категориям, не указывающим на связь с боевыми действиями. Некоторые смерти могли вообще не попасть в реестр.

В Silent Crow оценивается количество погибших примерно в 450 тысяч. Такой подсчет охватывает не только смерть, непосредственно связанную с боевыми действиями, но и случаи, в которых причина смерти четко не установлена.

Напомним, в последнее время потери России в войне против Украины растут рекордными темпами. В частности, в октябре российская армия потеряла 54 400 военных убитыми и ранеными.

Кроме того, в конце месяца Генштаб ВСУ зафиксировал рекордные суточные потери противника – 2500 военных.

В то же время, по оценкам западных аналитиков, общее количество убитых и раненых россиян с начала полномасштабного вторжения может достигать 2,1 млн. человек.

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