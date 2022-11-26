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Как ситуация в Киеве со светом, водой, теплом и связью: данные на утро

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 10:01
Как ситуация в Киеве со светом, водой, теплом и связью: данные на утро Фото: в КМВА рассказали о ситуации в Киеве на утро 26 ноября (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве к утру 26 ноября без света остаются еще 130 тысяч жителей. Воду подали всем потребителям, а вот запуск теплоснабжения продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КМВА.

Свет

По данным местных властей, без поставки электроэнергии, в режиме аварийных отключений остаются 130 тысяч жителей столицы.

Горожан также предупреждают, что электроэнергия будет подаваться согласно графикам стабилизационных отключений.

Вода и тепло

При этом водоснабжение восстановлено в полном объеме по всем районам города.

В квартирах верхних этажей многоэтажек, которые до сих пор обесточены, возможное пониженное давление воды в сети.

В настоящее время продолжается запуск теплоснабжения.

Связь

Известно, что мобильная связь практически доступна во всех районах. Но не исключаются вероятность локальных проблем в местах без электропитания.

В течение 24 часов запланировано завершить все восстановительные работы. Вода, тепло, связь вернется к работе в штатном режиме.

Напомним, ранее энергетики объяснили, почему у некоторых украинцев света нет по двое суток.

Ранее в "Укрэнерго" спрогнозировали, что украинская энергосистема может выйти на графики плановых отключений света уже в выходные.

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Киев Электроэнергия Водоснабжение
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