Более 60 артсистем, 30-ти ББМ и 1170 окупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне
За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1170 оккупантов, а также 62 артиллерийские системы и 38 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.
Общие боевые потери противника на 29 сентября 2024 года ориентировочно составили:
- личного состава – около 651810 (+1170) человек,
- танков - 8869 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 17476 (+38) ед,
- артиллерийских систем - 18795 (+62) ед,
- РСЗО - 1204 (+1) ед,
- средства ПВО - 962 (+1) ед,
- самолетов - 369 ед,
- вертолетов - 328 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16186 (+93),
- крылатые ракеты - 2610,
- корабли/катера - 28 ед,
- подлодки - 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25495 (+84) ед,
- специальная техника – 3297 (+6).
Согласно последней сводке Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атаковали на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях.
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