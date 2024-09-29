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Более 60 артсистем, 30-ти ББМ и 1170 окупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Воскресенье 29 сентября 2024 07:55
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Более 60 артсистем, 30-ти ББМ и 1170 окупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне
Автор: Вадим Ребрина

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 1170 оккупантов, а также 62 артиллерийские системы и 38 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Общие боевые потери противника на 29 сентября 2024 года ориентировочно составили:

  • личного состава – около 651810 (+1170) человек,
  • танков - 8869 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 17476 (+38) ед,
  • артиллерийских систем - 18795 (+62) ед,
  • РСЗО - 1204 (+1) ед,
  • средства ПВО - 962 (+1) ед,
  • самолетов - 369 ед,
  • вертолетов - 328 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16186 (+93),
  • крылатые ракеты - 2610,
  • корабли/катера - 28 ед,
  • подлодки - 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25495 (+84) ед,
  • специальная техника – 3297 (+6).

Более 60 артсистем, 30-ти ББМ и 1170 окупантов: Генштаб обновил потери РФ в войне

Согласно последней сводке Генштаба, за прошедшие сутки на фронте произошло 136 боевых столкновений. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной – враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атаковали на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях.

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