Более 800 оккупантов и 22 дрона: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 409 820 (+810) человек ликвидировано;

танков - 6542 (+8) ед.;

боевых бронированных машин - 12 441 (+16) ед.;

артиллерийских систем - 9981 (+29) ед.;

РСЗО - 999 ед.;

средства ПВО - 684 ед.;

самолетов - 340 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7681 (+22) ед.;

крылатые ракеты -1907 (+2) ед.;

корабли/катера - 25 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 13 011 (+23) ед.;

специальная техника - 1578 (+2) ед.

Фото: потери россиян в Украине (https://t.me/GeneralStaffZSU/13431)

Ситуация на фронте 25 февраля

По данным института изучения войны (ISW), российские генералы пытаются переложить вину за преступления на подчиненных

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ в сегодняшней утренней сводке 24 февраля, в течение суток на фронтах в Украине произошло 84 боевых столкновения. 39 атак совершил враг на Марьинском направлении.

В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА.

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