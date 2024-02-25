Более 800 оккупантов и 22 дрона: Генштаб обновил потери РФ в Украине

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 810 российских оккупантов, таким образом общие потери российской армии в личном составе уже достигли почти 410 тысяч солдат. ВСУ также уничтожили 29 артсистем и 22 беспилотника врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составили:
Фото: потери россиян в Украине (https://t.me/GeneralStaffZSU/13431)
По данным института изучения войны (ISW), российские генералы пытаются переложить вину за преступления на подчиненных
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ в сегодняшней утренней сводке 24 февраля, в течение суток на фронтах в Украине произошло 84 боевых столкновения. 39 атак совершил враг на Марьинском направлении.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА.
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