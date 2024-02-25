Понад 800 окупантів та 22 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 810 російських окупантів, таким чином, загальні втрати російської армії в особовому складі вже досягли майже 410 тисяч солдатів. ЗСУ також знищили 29 артсистем та 22 безпілотники ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:
Фото: втрати росіян в Україні (https://t.me/GeneralStaffZSU/13431)
За даними інституту вивчення війни (ISW), російські генерали намагаються перекласти провину за злочини на підлеглих
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 лютого, протягом доби на фронтах в Україні сталося 84 бойові зіткнення 39 атак здійснив ворог на Мар'їнському напрямі.
Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА.
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