Более 800 оккупантов и 22 дрона: Генштаб обновил потери РФ в Украине
Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 810 российских оккупантов, таким образом общие потери российской армии в личном составе уже достигли почти 410 тысяч солдат. ВСУ также уничтожили 29 артсистем и 22 беспилотника врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 409 820 (+810) человек ликвидировано;
- танков - 6542 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 12 441 (+16) ед.;
- артиллерийских систем - 9981 (+29) ед.;
- РСЗО - 999 ед.;
- средства ПВО - 684 ед.;
- самолетов - 340 ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7681 (+22) ед.;
- крылатые ракеты -1907 (+2) ед.;
- корабли/катера - 25 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 13 011 (+23) ед.;
- специальная техника - 1578 (+2) ед.
Фото: потери россиян в Украине (https://t.me/GeneralStaffZSU/13431)
Ситуация на фронте 25 февраля
По данным института изучения войны (ISW), российские генералы пытаются переложить вину за преступления на подчиненных
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ в сегодняшней утренней сводке 24 февраля, в течение суток на фронтах в Украине произошло 84 боевых столкновения. 39 атак совершил враг на Марьинском направлении.
В течение суток авиация сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава противника. Также нашими защитниками уничтожены 2 ракеты Х-31 и 4 разведывательных БпЛА.
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