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Понад 800 окупантів та 22 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Неділя 25 лютого 2024 07:50
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Понад 800 окупантів та 22 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні Фото: Генштаб поновив втрати РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Сили оборони України ліквідували за добу ще 810 російських окупантів, таким чином, загальні втрати російської армії в особовому складі вже досягли майже 410 тисяч солдатів. ЗСУ також знищили 29 артсистем та 22 безпілотники ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу -близько 409 820 (+810) осіб ліквідовано;
  • танків - 6542 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 441 (+16) од.;
  • артилерійських систем - 9981 (+29) од.;
  • РСЗВ - 999 од.;
  • засоби ППО - 684 од.;
  • літаків - 340 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7681 (+22) од.;
  • крилаті ракети -1907 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 25 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 13 011 (+23) од.;
  • спеціальна техніка - 1578 (+2) од.

Понад 800 окупантів та 22 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Фото: втрати росіян в Україні (https://t.me/GeneralStaffZSU/13431)

Ситуація на фронті 25 лютого

За даними інституту вивчення війни (ISW), російські генерали намагаються перекласти провину за злочини на підлеглих

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 лютого, протягом доби на фронтах в Україні сталося 84 бойові зіткнення 39 атак здійснив ворог на Мар'їнському напрямі.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА.

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