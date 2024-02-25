Понад 800 окупантів та 22 дрони: Генштаб оновив втрати РФ в Україні

Сили оборони України ліквідували за добу ще 810 російських окупантів, таким чином, загальні втрати російської армії в особовому складі вже досягли майже 410 тисяч солдатів. ЗСУ також знищили 29 артсистем та 22 безпілотники ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.02.24 орієнтовно склали: особового складу -близько 409 820 (+810) осіб ліквідовано;

танків - 6542 (+8) од.;

бойових броньованих машин - 12 441 (+16) од.;

артилерійських систем - 9981 (+29) од.;

РСЗВ - 999 од.;

засоби ППО - 684 од.;

літаків - 340 од.;

вертольотів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7681 (+22) од.;

крилаті ракети -1907 (+2) од.;

кораблі/катери - 25 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 13 011 (+23) од.;

спеціальна техніка - 1578 (+2) од. Фото: втрати росіян в Україні (https://t.me/GeneralStaffZSU/13431) Ситуація на фронті 25 лютого За даними інституту вивчення війни (ISW), російські генерали намагаються перекласти провину за злочини на підлеглих Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ у сьогоднішньому ранковому зведенні 24 лютого, протягом доби на фронтах в Україні сталося 84 бойові зіткнення 39 атак здійснив ворог на Мар'їнському напрямі. Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками знищено 2 ракети Х-31 та 4 розвідувальні БпЛА. Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .