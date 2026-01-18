RU

Более 800 дронов, много техники и артсистем: Генштаб обновил вражеские потери за сутки

Фото: еще враг потерял за сутки 5 ББМ и столько же танков (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на 18 января потери россиян за сутки составили более 800 дронов, 105 единиц автотехники и 33 артсистемы. По потерям живой силы - 830 оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на\ сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 18 января 2026 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 226 420 (+830) чел.
  • танков - 11 571 (+5) ед.
  • боевых бронированных машин - 23 919 (+5) ед.
  • артиллерийских систем - 36 294 (+33) ед.
  • РСЗО -1 616 (+1) ед.
  • средства ПВО - 1 278 ед.
  • самолетов - 434 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 109 450 (+845) ед.
  • крылатые ракеты - 4 163 ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 74 706 (+105) ед.
  • специальная техника - 4 044 ед.

Фото: за сутки оккупанты потеряли более 800 солдат ВС РФ (Генштаб ВСУ Facebook)

Ситуация на фронте

Согласно последней сводке Генштаба ВСУ, на фронте было более 100 столкновений с врагом. Самые активные бои сегодня шли на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Мирноград, Покровск и Купянск - стратегические цели врага, до сих пор под контролем Киева, хотя пропаганда РФ нередко распространяет дезинформацию об оккупации этих городов и других населенных пунктов.

Недавно украинские военные установили контроль над зданием городского совета Купянска. Операция состоялась в рамках деблокирования города под руководством командования 2-го корпуса Национальной гвардии Украины.

В Институте войны утверждают, что распространение дезинформации россиян о взятии Купянска или других поселков является частью информационной стратегии Кремля, направленной на влияние на позицию США и партнеров относительно возможных мирных переговоров.

Таким образом Россия пытается навязать нарратив о якобы неизбежности своей победы и заставить Украину и Запад согласиться на российские требования под угрозой будущих наступлений.

