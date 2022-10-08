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Кабмин упростил вступление в вузы для украинцев с оккупированных территорий

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Киев, Суббота 08 октября 2022 17:11
Кабмин упростил вступление в вузы для украинцев с оккупированных территорий Фото: Кабмин упростил вступление в вузы для украинцев с оккупированных территорий (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Иван Носальский

Кабмин утвердил новый порядок вступление в вузы для украинцев с оккупированных территорий. В частности, был изменен перечень обязательных документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

По его словам, согласно новому решению правительства, украинцев с оккупированных территорий, у которых нет документов, удостоверяющих личность, или военно-учетного документа, могут зачислить на основании свидетельства о рождении.

При этом они также должны будут обязаться оформить вышеперечисленные документы в будущем.

Напомним, ранее стало известно, что украинские мужчины-студенты сейчас не могут выехать за границу, поскольку такое решение утверждено Кабмином.

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