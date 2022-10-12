ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу

Новина українською →
Среда 12 октября 2022 16:24
Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу Фото: часть студентов вузов переведут на бюджет (freepik)
Автор: Елизавета Драбкина

Студентов-переселенцев, а также тех, кто находится на временно оккупированных территориях, переведут на бюджетную форму обучения в вузах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Сегодня Кабмин принял соответствующее постановление.

Так, документ позволит перевести на бюджет следующие категории студентов:

  • лиц, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);
  • внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.

Кроме того, такую возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, лица, которые получили инвалидность в результате войны и их дети.

Постановление также определит механизм перевода на бюджет вышеуказанных категорий студентов, которые получают профессиональное высшее или высшее образование и зачисленных в учреждения профессионального предвысшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

Напомним, недавно Кабмин утвердил механизм, который поможет потерявшим платежеспособность студентам-контрактникам продолжить обучение.

Ранее правительство упростило вступление в вузы для украинцев с временно оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
студенти Внутренне перемещенные лица
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе