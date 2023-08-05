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Более 80 российских олигархов поставляют продукцию для войны в Украине, - СМИ

Фото: более 80 олигархов из РФ поддерживают вторжение в Украину (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По меньшей мере 82 российских олигарха имеют деловые связи с российской армией, или иным образом способствуют поддержке войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

По словам автора исследования Екатерины Резниковой, его целью было выяснить, сколько людей из списка богатейших граждан России Forbes поддерживают войну России против Украины.

Как показало расследование, российские олигархи вносят свой вклад в войну в Украине самым разным образом. Кто-то производит компоненты для бомб, кто-то – танки и самолеты, а кто-то оказывает различные услуги, среди которых связь и страхование.

"Если говорить о статистике, то самый большой вклад вносит миллиардер Михаил Шелков. Он является владельцем компании "ВСМПО-Ависма". Это компания производит соединения титана. Крупнейшими покупателями их продукции были Boeing и Airbus. Они поставляли титан российской армии для производства бронетехники и самолетов, которые сейчас воюют в Украине", - говорится в исследовании.

На втором месте Юрий Ковальчук. Он заключил страховые контракты с армией на сумму 47 миллиардов рублей. На третьем месте Борис Ротенберг. Его компания занималась строительством объектов, транспортировкой и монтажом оборудования.

Против 80 из 82 олигархов введены те, или иные санкции. Но, как правило, речь идет о санкциях со стороны Украины. К примеру, в странах ЕС только 31 олигарх из этого списка находится под экономическими ограничениями.

Санкции против российских олигархов

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину многие страны ввели санкции против российских олигархов.

Так, в Британии ввели усиленные санкции против российских олигархов, которые теперь позволят ей конфисковать яхты и самолеты.

Кроме того, британское правительство анонсировало санкции против 14 россиян, причастных к незаконной депортации украинских детей.

Также напомним, что против олигарха Владимира Лисина ввели персональные санкции Украина и Австрия. Российский олигарх миновали санкции США и ЕС.

Кроме того, на прошлой неделе после судебной тяжбы британское правительство было вынуждено исключить российского бизнесмена Олега Тинькова из санкционного черного списка. Тиньков утверждал, что его включили в список ошибочно: он открыто критикует г-на Путина и отказался от российского гражданства.

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