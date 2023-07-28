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Более 80 единиц техники. В Беларусь прибыла еще одна колонна "вагнеровцев", - "Гаюн"

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Беларусь, Пятница 28 июля 2023 10:26
Более 80 единиц техники. В Беларусь прибыла еще одна колонна "вагнеровцев", - "Гаюн" Фото: в Беларусь прибыла еще одна колонна "вагнеровцев" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Беларусь прибыла уже 13-я колонна наемников ЧВК "Вагнера". В ее составе не менее 80 единиц автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

Как сообщает мониторинговая группа, на данный момент по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей движется 13-я колонна наемников ЧВК "Вагнера", которая насчитывает как минимум 80 единиц автомобильной техники.

Машины двигаются по номерам ЛНР или РФ в сопровождении ГАИ. Едут они в направлении палаточного лагеря "вагнеровцев" в селе Цель.

В колонне присутствуют бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"), бензовозы, ПАЗ, автобусы, тентованные и бортовые КамАЗы, фуры и Уралы, пикапы и легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и буханки.

Отмечается, что некоторые бронеавтомобили двигаются с измененной задней частью - в виде КУНГа, на который нанесен крест, как санитарная машина. Также в колонне был замечен серый автобус с красно-зеленым сочетанием цветов "лукашистов" и их гербом.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников была решена отправить в Беларусь.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

При этом Польша ожидает определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.

ЦНС сообщал, что подразделения ЧВК "Вагнера" ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши.

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Беларусь ЧВК Вагнера
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