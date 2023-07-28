Более 80 единиц техники. В Беларусь прибыла еще одна колонна "вагнеровцев", - "Гаюн"
В Беларусь прибыла уже 13-я колонна наемников ЧВК "Вагнера". В ее составе не менее 80 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
Как сообщает мониторинговая группа, на данный момент по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей движется 13-я колонна наемников ЧВК "Вагнера", которая насчитывает как минимум 80 единиц автомобильной техники.
Машины двигаются по номерам ЛНР или РФ в сопровождении ГАИ. Едут они в направлении палаточного лагеря "вагнеровцев" в селе Цель.
В колонне присутствуют бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"), бензовозы, ПАЗ, автобусы, тентованные и бортовые КамАЗы, фуры и Уралы, пикапы и легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и буханки.
Отмечается, что некоторые бронеавтомобили двигаются с измененной задней частью - в виде КУНГа, на который нанесен крест, как санитарная машина. Также в колонне был замечен серый автобус с красно-зеленым сочетанием цветов "лукашистов" и их гербом.
"Вагнеровцы" в Беларуси
После неудачного мятежа лидера ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина часть наемников была решена отправить в Беларусь.
Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.
При этом Польша ожидает определенные провокации со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.
ЦНС сообщал, что подразделения ЧВК "Вагнера" ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши.
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