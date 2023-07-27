"Вагнер" ищет в Беларуси новобранцев, готовых воевать против Литвы и Польши, - ЦНС

Подразделения частной военной компании "Вагнер" ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

Отмечается, что во время учений "вагнеровцы" ищут желающих пополнить ряды наемников.

"Как стало известно Центру национального сопротивления от подполья среди военнослужащих ВС РБ, которые проходят обучение под руководством инструкторов "Вагнера", одно из условий контракта - готовность к участию в боевых действиях на территории соседних с Беларусью государств, в том числе Польши и Литвы", - пишут в ЦНС.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачной попытки госпереворота лидера группы "Вагнера" Евгения Пригожина часть его наемников и сам он должны были переместиться в Беларусь. Сообщается, что в страну уже прибыло более десяти колонн "вагнеровцев".

В ГУР сообщали, что боевики будут инструктировать белорусских военных и могут создавать вид угрозы соседним странам. Так, Польша уже передислоцировала военных из западной части страны к востоку на случай возможных провокаций.

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