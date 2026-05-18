Более 80% немцев серьезно обеспокоены состоянием дел в стране

06:48 18.05.2026 Пн
У значительной части жителей Германии растет беспокойство и недовольство политикой правительства
aimg Юлия Маловичко
Более 80% немцев серьезно обеспокоены состоянием дел в стране
84% жителей Германии выразили беспокойство и недовольство политикой правительства своей страны, о чем свидетельствует опрос института Insa.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, в Германии 64% участников исследования считают, что решить проблемы в стране не способна ни одна из возможных коалиций, и лишь 11% опрошенных выразили "небольшое беспокойство" относительно текущего положения дел.

"42% в равной степени возложили ответственность за слабость правительства на партии коалиции, 37% считают, что основная вина лежит на ХДС/ХСС, а 14% - на СДПГ. Ровно половина респондентов считает, что все правящие силы блокируют работу правительства", - говорится в сообщении.

Также из результатов опроса следует то, что относительное большинство жителей ФРГ негативно относится к идее участия в правительстве ультраправой партии "Альтернатива для Германии". Против сотрудничества с АдГ высказались 47%, за - 41% респондентов. Среди избирателей ХДС/ХСС сотрудничество с АдГ отвергают две трети опрошенных.

"Если запланированные крупные реформы правительства в области налогообложения и социальной политики провалятся, 67% опрошенных хотели бы, чтобы канцлер Фридрих Мерц покинул свой пост. Даже среди избирателей ХДС/ХСС в такой ситуации 46% высказались бы за смену канцлера", - говорится в материале.

Из перечисленных в опросе Insa возможных кандидатов на пост канцлера лучший результат показал министр обороны Борис Писториус: 29% считают, что он сможет провести реформы лучше, чем Мерц.

При этом ровно четверть жителей Германии придерживаются мнения, что лучше это сможет сделать глава баварской ХСС Маркус Зедер.

В опросе, который проводился с 13 по 15 мая, принял участие 1001 гражданин.

Как известно, США заявили о выводе своих военных у своего союзника по НАТО Германии, после чего в Европе начали активно обсуждать варианты защиты от вероятного нападения агрессора извне.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европе придется усиливать оборонительные способности на фоне сокращения присутствия США.

