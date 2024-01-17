Более 700 оккупантов и 24 автомобиля. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды 17 января, составили 730 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 820 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 24 автомобиля противника, 14 ББМ и 13 танков.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Страткома Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.01.24 ориентировочно составили:
Украинские военные отразили 35 атак противника на Авдеевском направлении, сдерживают врага на Марьинском направлении. Ракетные войска ударили по 2 складам боеприпасов противника.
В частности, по данным Института изучения войны, Войска РФ боятся прорыва в Херсонской области и усиливают укрепления. Позиционные бои продолжались на левом берегу, в том числе возле Крынков и Пищановки.
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