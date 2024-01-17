Понад 700 окупантів та 24 автомобілі. Генштаб поновив втрати РФ в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи 17 січня становили 730 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 372 820 військових. Крім того, ЗСУ знищили 24 автомобілі противника, 14 ББМ та 13 танків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Страткому Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 17.01.24 орієнтовно склали:
Українські військові відбили 35 атак противника на Авдіївському напрямку, стримують ворога на Мар'їнському напрямі. Ракетні війська вдарили по 2 складах боєприпасів супротивника.
Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, Війська РФ бояться прориву в Херсонській області та посилюють зміцнення. Позиційні бої тривали на лівому березі, у тому числі біля Кринків та Пищанівки.
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