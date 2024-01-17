Ситуация на фронте сегодня 17 января

Украинские военные отразили 35 атак противника на Авдеевском направлении, сдерживают врага на Марьинском направлении. Ракетные войска ударили по 2 складам боеприпасов противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ .

Российские обстрелы

За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Всего враг нанес 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В конце минувших суток российские оккупанты нанесли ракетные удары по центральной части города Харьков. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения. Разрушены и повреждены больница, частные и многоквартирные жилые дома, другая гражданская инфраструктура.

От авиационных ударов пострадали:

Волчанск Харьковской области ;

; Орловка, Авдеевка, Константиновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области ;

; Малая Токмачка, Преображенка, Орехов Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены 11 атак противника в районах Тернов, Ямполевки, Торского Донецкой области и еще 17 атак возле Макеевки, Белогоровки, Серебрянского лесничества Луганской области и севернее Григоровки, Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 9 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 20 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага у Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 17 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку противника западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

В то же время украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 1 району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 2 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 372 090 военных.