Более 700 беспилотников и почти тысяча оккупантов: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

Отметим, что по состоянию на вечер 25 ноября на фронте произошло 150 боевых столкновений. Почти треть из них - на Покровском направлении.

Следующими по интенсивности боев стали Константиновское и Гуляйпольское направления. Там прошло 19 и 15 столкновений с оккупантами соответственно.

Как известно, в планах врага - захватить стратегические для них Покровск и Купянск, однако пока у россиян не получается заставить ВСУ сдаться. До сих пор за города идут ожесточенные бои, а в Покровск Минобороны направило различные подразделения, поэтому там не только ВСУ, но и ССО, Нацгвардия, ГУР и другие виды Сил Обороны.

При этом в Кремле уже заявили о захвате Купянска, что отрицает Генштаб и собственно Вооруженные Силы Украины.