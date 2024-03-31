Более 70% - на зарплаты военным. В Минобороны рассказали, как распределяют бюджет-2024

По словам Джигира, бюджет министерства можно условно разделить на три большие части. Первая и самая большая - денежное довольствие и боевые выплаты военным.

"В 2024 году на это выделено ассигнование в сумме 862,6 млрд гривен, что составляет более 70% бюджета. Этот блок включает денежное довольствие военных, выплаты погибшим, выплаты за ранения, за пребывание на первой и на второй линии боевого столкновения, питание личного склада, вещевое обеспечение, вознаграждение за уничтоженную технику", - рассказал он.

Вторая по размеру часть бюджета, как отметил замминистра, - это закупка вооружений и военной техники. На эти нужды предусмотрено 20% средств.

"То есть 20% - это определенный натовский бенчмарк для расходов на военное оборудование. Учитывая войну в Украине, некоторые наши соседи, также граничащие со страной-агрессором, в последние годы тратят на вооружение и военную технику принципиально большую долю. Суммы, словом, показательные", - объяснил Джигир.

И третья часть, по его словам, - это эксплуатационные расходы. Они включают в себя закупку топлива, подготовку войска, коммунальные платежи, текущий ремонт.

"Это все деньги, предусмотренные государственным бюджетом. Однако в этом году есть дополнительные средства, в частности те, которые выделило правительство из резервного фонда", - добавил он.