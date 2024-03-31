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Понад 70% - на зарплати військовим. В Міноборони розповіли, як розподіляють бюджет-2024

Фото: Юрій Джигир, заступник міністра оборони України (twitter.com/ydzhygyr)
Автор: Дмитро Левицький

Понад 70% бюджету Міністерства оборони України на 2024 рік піде на виплати українським військовим. Ще 20% - на закупівлю озброєння.

Про це розповів заступник міністра оборони України Юрій Джигир, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію Inform.

За словами Джигира, бюджет міністерства можна умовно розділити на три великі частини. Перша і найбільша - грошове забезпечення і бойові виплати військовим.

"У 2024 році на це виділено асигнування в сумі 862,6 млрд гривень, що становить понад 70% бюджету. Цей блок включає грошове забезпечення військових, виплати загиблим, виплати за поранення, за перебування на першій і на другій лінії бойового зіткнення, харчування особового складу, речове забезпечення, винагороду за знищену техніку", - розповів він.

Друга за розміром частина бюджету, як зазначив заступник міністра, - це закупівля озброєння та військової техніки. На ці потреби передбачено 20% коштів.

"Тобто 20% - це певний натівський бенчмарк для видатків на військове обладнання. Зважаючи на війну в Україні, деякі наші сусіди, які також межують з країною-агресором, в останні роки витрачають на озброєння та військову техніку принципово більшу частку. Суми, словом, показові", - пояснив Джигир.

І третя частина, за його словами, - це експлуатаційні видатки. Вони включають закупівлю палива, підготовку війська, комунальні платежі, поточний ремонт.

"Це все гроші, передбачені державним бюджетом. Проте цьогоріч маємо додаткові кошти, зокрема ті, які виділив уряд із резервного фонду", - додав він.

Нагадаємо, раніше в Міноборони розповіли про озброєння вітчизняного виробництва, передане ЗСУ з початку 2024 року. Загалом за 3 місяці міністерство кодифікувало понад 80 зразків вітчизняної зброї.

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