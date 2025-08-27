Более 60% американцев поддержали санкции против торговых союзников России

Результаты опроса

По данным опроса, 62% респондентов поддерживают введение санкций в отношении торговых союзников России. Эту стратегию президент США Дональд Трамп частично поддержал и пригрозил распространить на Китай.



В последние недели Трамп активно ведет переговоры, включая встречу с Владимиром Путиным на Аляске. Однако ему пока не удалось достичь своей главной цели - остановить войну, хотя он и пообещал это сделать в первый день своего пребывания в должности.

Трамп заявил, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира и уже ввел вторичные санкции в виде 25%-ной пошлины против Индии за то, что она продолжает покупать российскую нефть - основной источник финансирования Кремлем войны против Украины.

Давление на партнеров Москвы

Президент США также пригрозил ввести жесткие тарифы против Китая - крупнейшего покупателя российской нефти. Под возможные ограничения могут попасть Турция, ОАЭ и другие государства, сотрудничающие с Москвой.

Таким образом, Трамп стремится усилить давление на Кремль, чтобы заставить его пойти на прекращение огня.

Поддержка среди партий

Опрос показал, что 76% сторонников Республиканской партии поддержали введение санкций против партнеров России. Среди демократов доля сторонников такой стратегии составила 58%.

В опросе приняли участие 1022 взрослых американца по всей стране. Погрешность выборки составила 3 процентных пункта для всех респондентов и 6 пунктов для республиканцев и демократов.