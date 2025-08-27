Более 60% американцев поддержали санкции против торговых союзников России

Поддержка санкционной политики в США вышла на новый уровень. Большинство американцев хотят санкций для тех стран, которые помогают России вести войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные нового опроса Reuters/Ipsos.
По данным опроса, 62% респондентов поддерживают введение санкций в отношении торговых союзников России. Эту стратегию президент США Дональд Трамп частично поддержал и пригрозил распространить на Китай.
В последние недели Трамп активно ведет переговоры, включая встречу с Владимиром Путиным на Аляске. Однако ему пока не удалось достичь своей главной цели - остановить войну, хотя он и пообещал это сделать в первый день своего пребывания в должности.
Трамп заявил, что хотел бы получить Нобелевскую премию мира и уже ввел вторичные санкции в виде 25%-ной пошлины против Индии за то, что она продолжает покупать российскую нефть - основной источник финансирования Кремлем войны против Украины.
Президент США также пригрозил ввести жесткие тарифы против Китая - крупнейшего покупателя российской нефти. Под возможные ограничения могут попасть Турция, ОАЭ и другие государства, сотрудничающие с Москвой.
Таким образом, Трамп стремится усилить давление на Кремль, чтобы заставить его пойти на прекращение огня.
Опрос показал, что 76% сторонников Республиканской партии поддержали введение санкций против партнеров России. Среди демократов доля сторонников такой стратегии составила 58%.
В опросе приняли участие 1022 взрослых американца по всей стране. Погрешность выборки составила 3 процентных пункта для всех респондентов и 6 пунктов для республиканцев и демократов.
США оказали самую большую поддержку Украине с начала вторжения России в феврале 2022 года. Однако при Дональде Трампе США фактически свернули помощь.
В августе 2025 года 27% американцев считают Украину союзником, 38% - дружественной страной. Только 12% считают Украину недружественной страной, а 4% - враждебной.
Напротив, Россию считают союзником 2% респондентов, 9% - дружественной страной. А 28% считают Россию недружественной страной, а 46% - враждебной.